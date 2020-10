Coronavirus en Belgique : 13,8% de tests positifs à Bruxelles, 11% à Liège, des taux élevés partout en Wallonie

Avec 2309 cas en moyenne détectés chaque jour entre le 26 septembre et le 2 octobre, les contaminations au nouveau coronavirus semblent bien repartir à la hausse en Belgique. D’autant que derrière ces moyennes se cachent des pics successifs de plus de 3000 cas détectés ces derniers jours.

Même si la définition de "cas" a changé a fortement évolué depuis mars-avril (à l’époque, on ne testait que les malades, tandis qu’aujourd’hui de nombreux cas positifs sont asymptomatiques), il faut noter que c’est le plus important nombre de cas rapportés en 24 heures depuis le début de l’épidémie chez nous.

Et ce n’est pas lié à une augmentation des tests : sur une semaine, leur nombre n’a varié que de 2%. Par contre le taux de positivité est désormais de 7,3%, alors qu’il était encore sous la barre des 5% à l’échelle nationale il y a deux semaines.

Le virus circule donc de plus en plus dans notre pays, mais ce chiffre cache d’importantes disparités régionales : c’est à Bruxelles que l’on constate le plus haut taux de positivité, avec 13,8% de tests positifs, un taux comparable à ce qui s’observe à Paris ou en Espagne !

Longtemps épicentre de l’épidémie, Anvers affiche un taux en dessous de la moyenne belge, de 5,9%, à l’instar de toutes les autres provinces flamandes. Derrière Bruxelles, ce sont en fait les provinces de Liège (11%) et du Brabant wallon (9,1%) qui affichent le plus haut taux de positivité. Un chiffre qui pourrait notamment s’expliquer dans la jeune province par l’important taux de contamination parmi les étudiants.

Notons que ce haut taux de positivité se traduit à Liège par un important nombre d’hospitalisations, puisque sur les 567 admissions de la semaine dernière, il y en a certes 176 à Bruxelles, mais aussi 82 à Liège et en Hainaut.

En Wallonie, il n’y a finalement qu’au Luxembourg qu’on reste en dessous de la moyenne nationale (avec 6,8% de tests positifs quand même), puisqu’en Hainaut, le taux de positifs est de 7,6%, et à Namur de 9%.