Coronavirus en Belgique : 127 patients hospitalisés et 113 nouveaux décès rapportés ce lundi

Coronavirus en Belgique : suivez en direct la conférence de presse du centre interfédéral de crise à 11h - © NICOLAS MAETERLINCK - BELGA

Coronavirus : bilan du nombre de cas en Belgique au 27/04/2020 - 27/04/2020 Le centre interfédéral de crise Covid-19 du SPF Santé a effectué son point presse quotidien ce lundi. Voici les chiffres mis à jour et diffusés par Sciensano à propos de la situation en Belgique : Nombre de cas rapportés au cours des dernières 24 heures : 553 (dont 209 en maison de repos) Total des cas confirmés depuis le début de la crise : 46.687 (dont 6485 en maison de repos) Nombre de nouvelles hospitalisations : 127 pour un total de 14.764 personnes hospitalisées Nombre de personnes ayant pu quitter l'hôpital : 93 pour un total de 10.878 sorties de l’hôpital Nombre de décès rapportés au cours des dernières 24 heures : 113 (60 en hôpital et 53 en maison de repos) Total des décès rapportés depuis le début de la crise : 7207 Nombre de lits d’hôpital occupés : 3968 (soit 11 de plus que la veille) Nombre de lits d’hôpital occupés en soins intensifs : 903 (12 de plus que la veille)