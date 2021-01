Coronavirus en Allemagne : une première infection au variant brésilien détectée en Hesse

Variant brésilien : Beaucoup plus infectieux - 15/01/2021

Variant brésilien : Beaucoup plus infectieux - 15/01/2021

Outre le variant brésilien, les variants britannique et sud-africain ont déjà été identifiés en Allemagne. Ces trois variants semblent plus contagieux mais rien ne prouve pour l'instant qu'ils donnent lieu à des pathologies plus sérieuses, a précisé Ciesek.

Selon l'Institut Robert Koch, les mutations du variant brésilien ressemblent à celles du variant sud-africain.

