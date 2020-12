Coronavirus en Allemagne : deux-tiers des habitants veulent se faire vacciner

Deux-tiers des Allemands veulent se faire vacciner contre le coronavirus, indique vendredi un sondage.

Quelque 32% des sondés veulent recevoir un vaccin aussi vite que possible et 33% veulent aussi se faire vacciner mais préfèrent attendre de voir les effets sur les gens. Enfin, 19% des sondés ne veulent pas recevoir de vaccin et 16% restent indécis.

►►► À lire aussi : Coronavirus au Royaume Uni : plus de 600.000 personnes déjà vaccinées

Plus de la moitié des sondés (57%) se disent toutefois soucieux sur les effets secondaires possibles du vaccin.

L’Allemagne prévoit de lancer la vaccination le 27 décembre en donnant la priorité aux personnes de 80 ans et plus.