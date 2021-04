Coronavirus: en 2021, la ligne de soutien aux indépendants a été sollicitée surtout au nord du pays

Alors que le dernier comité de concertation a mis en exergue la volonté de certains restaurateurs d'ouvrir le 1er mai (contre le 8, la date officiellement prévue par les autorités) et que les retombées du confinement sur la santé mentale se font de plus en plus grandes, de nombreux indépendants font appel à la ligne téléphonique de soutien qui a été mise en place pour eux par l’Inasti.

Depuis le début de l'année 2021, elle été sollicitée davantage au nord du pays qu'au sud. Une tendance qui s'inverse par rapport à fin 2020.

►►► À lire aussi : "Je me suis dit que je n’allais jamais y arriver": aider les jeunes avant qu'ils ne craquent face à la crise, et ne passent à l'acte

En novembre 2020, en effet, les Wallons étaient plus nombreux que les Flamands à avoir profité des services d'écoute et de soutien. Au mois de décembre 2020, ils avaient été 68 à se tourner vers ce service, contre 32 du côté du nord du pays.

Depuis début 2021, la tendance a changé: le mois de janvier a été celui où les appels ont été les plus nombreux (52), dont 27 en provenance du nord du pays. L'écart est encore plus important pour les mois de février et de mars, où ce sont davantage les Flamands (29 en février, 27 en mars), à se tourner vers ce service, sur un total respect de 49 et 45 appels.

►►► À lire aussi : Coronavirus : tendance à la hausse des appels à Prévention Suicide, qui recrute des bénévoles

Pour le mois d'avril, nous disposons de très peu de données: elles s'arrêtent au 9 avril, le dernier vendredi avant le début des congés. Ce sont seulement trois les appels reçus du côté francophone, contre 2 du côté néerlandophone.

Au total, presque 400 coups de fils ont été passés depuis la mise en place de ce service. La majorité de ceux-ci provient toutefois des francophones (263 appels contre 133 du côté néerlandophone). Ce service fait partie des mesures mises en place pour soutenir les indépendants en période de crise sanitaire: il est joignable au 0800 12 018.