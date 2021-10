Coronavirus : efficacité des vaccins, effets indésirables, immunité, tests PCR… Des experts font le point sur l’état des connaissances

Les différents éléments évoqués par le collectif concernant des points cruciaux de la lutte contre le Covid-19, et une partie d’entre eux faisant l’objet de désinformation sur les réseaux sociaux et ailleurs, nous avons décidé de reproduire cette publication dans son intégralité.

Dans une publication de la Revue Nouvelle , les experts belges Simon Dellicour, Eric Muraille, Oberdan Léo, Marius Gilbert, Muriel Moser, Benoit Muylkens, Nicolas Dauby et Pierre Smeesters ont repris certains éléments de l’argumentaire de la lettre ouverte "pour une société unie, libre et sûre" afin d’en pointer les faiblesses.

Une lettre ouverte adressée aux gouvernements et décideurs politiques publiée en septembre par le collectif "Factor-V" reprend une série d’affirmations concernant le Covid-19 afin de demander aux dirigeants de revoir leur copie sur les mesures actuellement mises en place pour lutter contre la recrudescence du coronavirus. La lettre, qui a circulé sur les réseaux sociaux, a recueilli plus de 20.000 signatures à ce jour. Mais une série d’informations exposées dans la publication sont remises en cause ou contestée par des experts qui, publications scientifiques à l’appui, sont revenus sur les différents points mis en évidence par "Factor-V".

On notera que les sources fournies par les auteurs de Factor-V furent complétées quelques heures plus tard par une publication des sources du collectif Covidrationnel . Cette liste de source n’étant pas structurée selon les points de la lettre de Factor-V, ne contenant pas d’appels de référence, et mêlant articles scientifiques, articles de presses, communiqués de presse et publications du collectif Covidrationnel lui-même, il était très difficile d’en intégrer l’analyse. La discussion ci-dessous se concentre donc sur le texte original et les sources fournies par les auteurs à notre demande.

En septembre 2021, le collectif appelé "Factor-V" publie une lettre ouverte intitulée : "Et maintenant ?" adressée aux gouvernements et décideurs politiques et proposant une évolution de la stratégie de lutte contre la pandémie de Covid-19 dans notre pays . La lettre est partagée abondamment sur les réseaux sociaux et compte à ce jour (4 octobre 2021) près de 23.000 signatures.

Un certain nombre de biais, comme des différences d’exposition ou l’intensité du dépistage, peuvent influencer les observations d’efficacité vaccinale basées sur des études observationnelles (voir par exemple Scott et al. 2021 ). En outre, cette affirmation passe sous silence le fait que l’efficacité vaccinale contre les infections sévères et les hospitalisations se maintient nettement mieux que celle contre l’infection, vraisemblablement en lien avec la réponse immunitaire secondaire, avec par exemple de récentes publications montrant des réponse immunitaires fortes par les lymphocytes T contre les variants Alpha et Delta, tant chez les personnes vaccinées que chez celles ayant fait une infection naturelle ( Jordan et al. 2021 , Tarke et al. 2021 ).

C’est une généralisation qui appelle à être nuancée. Les vaccins contre le SARS-CoV-2 restent très efficaces ( Puranik et al. 2021, preprint) . Il est vrai qu’à la suite de l’émergence et de la propagation du variant Delta, une diminution de l’efficacité vaccinale a été observée. Certains pays comme Israël ont aussi effectivement publié des résultats qui suggèrent une réduction de l’efficacité vaccinale contre l’infection avec le temps. Mais cette diminution ne s’observe pas partout de la même manière, même dans des pays qui n’ont qu’un mois de décalage avec le déploiement vaccinal d’Israël, comme le Royaume-Uni ( Lopez Bernal et al. 2021 ).

Les travaux les plus récents sur le variant Delta ( Pouwels et al. 2021, preprint ; voir aussi Krause et al. 2021 ) indiquent que même avec une efficacité réduite, l’efficacité de la vaccination en deux doses se maintient à un niveau comparable à celle conférée par une infection naturelle ( Pouwels et al. 2021 ).

Cette affirmation n’a rien de neuf. La vaccination n’a jamais représenté une protection totale, et aucune prophylaxie ou traitement médical n’est jamais efficace à 100%. L’efficacité vaccinale contre l’infection a été établie par de nombreux travaux depuis les essais cliniques initiaux, avec une efficacité de 80% contre l’infection avec le variant Alpha au Royaume-Uni ( Pritchard et al. 2021 ).

Pour dire les choses autrement, il est loin d’être clair que l’immunité naturelle soit meilleure que celle acquise par les vaccins, mais surtout, les deux ne présentent pas le même risque, ni à l’échelle individuelle ni à l’échelle collective. On peut encore mentionner que la combinaison de l’immunité post-infection avec l’immunité post-vaccinale est associée à une plus forte réponse des lymphocytes B et T, tant quantitativement que qualitativement (par leur capacité à développer des anticorps contre les variants) que l’infection naturelle seule. Ces résultats sont en faveur de la vaccination par une dose des personnes séropositives (positives au coronavirus, NDLR) ( Crotty 2021 ), en particulier pour les personnes âgées chez qui la protection offerte par l’infection naturelle semble moins forte et durable (Hansen et al. 2021).

Cette affirmation est très loin d’être établie. L’étude de Pouwels et al. (2021) citée plus haut, par exemple, indique un niveau comparable de protection offert par l’immunité naturelle à celui de la vaccination contre le variant Delta. En outre, la plupart des études se concentrent sur les individus à infection symptomatique, et la protection acquise par les personnes asymptomatiques est assez mal caractérisée tout en représentant une grande proportion des cas. Il est donc difficile de généraliser cette conclusion à l’ensemble des personnes infectées, ou ayant été positives à l’issue d’un test PCR. Enfin et surtout, toute comparaison entre l’immunité acquise naturellement et par la vaccination ne peut passer sous silence le risque qu’implique l’infection naturelle.

Il n’y a tout simplement aucune base scientifique pour affirmer que l’ampleur des effets indésirables graves serait "sous-estimée" et "insuffisamment signalée". Les références fournies pour appuyer cette affirmation ne contiennent que des descriptions de cas de myocardites et péricardites qui ont effectivement été observées, avec peu d’indications quant à leur fréquence. Ces cas ont été rares, avec un bon pronostic et sans séquelles, y compris chez les enfants (voir par exemple Barda et al. 2021). Loin d’être un signe de "sous-estimation", le fait même que ces cas peu fréquents de myocardites et de péricardites aient été détectés démontre que la pharmacovigilance fonctionne bien et a été capable de détecter un signal anormal qui nécessitait des enquêtes plus approfondies.

Les sources qui appuient l’affirmation "La déclaration des effets indésirables par les médecins généralistes et hospitaliers et par les vaccinés serait actuellement largement insuffisante" ne concernent pas la pharmacovigilance des vaccins contre le SARS-CoV-2. Il s’agit de travaux plus anciens qui étudient la pharmacovigilance vis-à-vis d’autres molécules. Etant donné l’importance qu’a prise la pandémie, l’attention qu’elle reçoit de la part des médecins généralistes et hospitaliers, il est très difficile de généraliser ces conclusions basées sur des travaux antérieurs à la pandémie à la pharmacovigilance actuelle contre les vaccins.

* Barda et al. (2021). Safety of the BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine in a nationwide setting. New England Journal of Medicine 385 : 1078-1090