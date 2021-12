Coronavirus : durcissement des mesures pendant les fêtes de fin d’année en Grèce

La Grèce a annoncé jeudi que le port du masque serait obligatoire en intérieur comme à l’extérieur pendant les fêtes de fin d’année, pour tenter de contenir la propagation de l’épidémie de coronavirus. "Il y a beaucoup de mouvement pendant les fêtes de fin d’année, et de larges foules se rassemblent en extérieur", a déclaré le ministre de la Santé Thanos Plevris aux journalistes.

Il a précisé que le port du masque en intérieur comme à l’extérieur serait obligatoire dans la nuit de vendredi à samedi, et jusqu’au 2 janvier au moins. Toutes les festivités publiques de Noël et du Nouvel An sont par ailleurs annulées, et les voyageurs arrivant dans le pays sont invités à se faire tester le deuxième et le quatrième jour suivant leur arrivée, a ajouté le ministre.