Coronavirus : "difficile d'imaginer que des pays pourraient être complètement épargnés"

Comment endiguer l’épidémie de Coronavirus ? Depuis quelques jours la maladie progresse plus vite dans le monde qu’en Chine, le pays foyer. La situation inquiète l’Organisation Mondiale de la Santé. Le problème pour Emmanuel Bottieau, professeur à l’Institut de médecine tropicale d’Anvers, c’est que le virus est encore fort nouveau, il est apparu début décembre dernier en Chine : " on s’est aperçu assez vite qu’il était relativement contagieux mais il ne semble pas tellement virulent en comparaisons à d’autres coronavirus qu’on a déjà connus comme le SRAS explique-t-il sur le plateau de CQFD. Ce qu’on ne sait pas encore très bien, c’est la proportion de gens qui sont porteurs mais sans présenter les symptômes. On ne sait pas non plus si ces personnes asymptomatiques transmettent le virus ou pas ". Difficile dans ces conditions de se faire une idée précise de l’ampleur de la maladie et de son taux de mortalité puisqu’on ne connaît pas le nombre total de malade.

Une évolution très imprévisible

Au vu de ces inconnues, il faut faire attention avec les prévisions et les modèles préviennent Steven Van Gucht, virologue et président du comité scientifique de Sciensano, l’institut scientifique de santé publique : " C’est très difficile de prédire comment cette épidémie va évoluer, il y a trop d’inconnues ".

Autre zone de doute: comment va évoluer la situation lorsque la vie va reprendre en Chine. " Aujourd’hui, le pic de l’épidémie semble être passé en Chine mais bientôt, la vie publique, économique va redémarrer rappelle Steven Van Gucht. Quel va être l’impact sur la dynamique du virus ? " Imprévisible pour l’instant. C’est le cas, d’ailleurs, aussi ailleurs dans le monde : " Quand on voit l’évolution des derniers jours et la vitesse de propagation en Italie par exemple, on se dit que ça peut arriver dans n’importe quel pays relève Emmanuel Bottieau. Imaginer que des pays seraient complètement épargnés, c’est difficile. Mais c’est très compliqué à prévoir ".