Coronavirus : deux villes coupées du monde près de Pékin

La Chine a placé en quarantaine deux villes situées au sud de Pékin dans l’espoir d’endiguer la flambée de Covid-19 la plus grave depuis six mois dans le pays où le nouveau coronavirus est apparu il y a un an.

Au total, 18 millions d’habitants des vastes communes de Shijiazhuang et de Xingtai, qui comptent d’importantes zones rurales, se sont vus interdire de quitter les lieux sauf raison impérative, à la suite de l’apparition d’une poignée de cas ces derniers jours.

Les écoles sont fermées ainsi que les moyens de communication (autoroutes, aéroport, trains, autocars longue distance) dans ces deux villes du Hebei, la province qui entoure Pékin.

La télévision nationale a diffusé des images montrant des policiers bloquant les accès routiers, ainsi que des soignants en tenue intégrale en train de tester des habitants.

Tester tous les habitants

La Chine est parvenue dès le printemps dernier à enrayer l’épidémie qui s’est répandue depuis à la surface du globe, faisant près de 1,9 million de morts. Le pays a dénombré officiellement 4634 morts, le dernier comptabilisé en mai.

Les autorités ont prévu de tester tous les habitants des deux communes et 6,7 millions d’entre eux l’ont déjà été, ont-elles indiqué vendredi.