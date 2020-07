Coronavirus : deux vaccins produisent une réponse immunitaire importante

Deux projets de vaccins contre le coronavirus, un britannique et un chinois, ont produit une réponse immunitaire importante et ont démontré leur sûreté pour les patients, selon les résultats de deux essais cliniques distincts, publiés ce lundi dans la revue médicale britannique The Lancet.

