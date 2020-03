Coronavirus: deux premiers décès en Allemagne

L'Allemagne a enregistré lundi deux premiers décès de malades infectés par le nouveau coronavirus, ont indiqué les autorités locales.

Une femme de 89 ans, dépistée le 3 mars, est morte à Essen, en Rhénanie du Nord-Westphalie, en dépit des soins médicaux, a indiqué la mairie d'Essen dans un communiqué.

L'autre décès est intervenu dans la même région, à Heinsberg, une ville proche des Pays-Bas devenue depuis plusieurs semaines un des principaux foyers d'infection au Covid-19 en Allemagne. Aucune précision à ce stade n'a été donnée sur ce deuxième décès.

Une région proche de la Belgique

La région de Rhénanie du Nord-Westphalie, proche de la Belgique et des Pays-Bas, est la plus touchée en Allemagne par le nouveau coronavirus. Elle comptait lundi après-midi 484 cas, selon l'Institut Robert-Koch, qui supervise en Allemagne la recherche sur les épidémies et maladies. Dans cet Etat régional, le plus peuplé d'Allemagne, plusieurs rencontres de football pourraient être prochainement jouées à huis clos pour éviter la propagation du virus, comme en Italie.

Au total, l'Allemagne comptait lundi après-midi 1.112 cas déclarés.