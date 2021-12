Coronavirus: deux Belges coincés à Paris après un voyage en Afrique du Sud

Si vous voyagez par ces temps de pandémie, il faut avoir en tête que les mesures anti-covid peuvent vous jouer de mauvais tours, notamment en termes d’obligation de quarantaine. A Paris, deux Belges l’ont appris à leurs dépens. Depuis jeudi dernier, ils sont bloqués à Paris après un voyage en Afrique du Sud, où sévit particulièrement le variant Omicron.

Vaccinés, négatifs à l’aller, ils sont testés à nouveau au retard de voyage à Paris et c’est là que les problèmes commencent : ils sont positifs. Ils se retrouvent alors isolés dans une petite chambre d’hôtel, près de l’aéroport. Des paniers repas sont livrés dans le couloir et ils ont interdiction de sortir.

En Belgique on peut faire sa quarantaine chez soi

" Je comprends totalement le fait d’être isolé. Ce qui me dérange c’est que j’ai pu prouver que j’avais une maison, que je pouvais m’isoler sans mettre en danger la vie des autres et qu’en Belgique on peut faire sa quarantaine chez soi", explique Justine Carpentier, elle-même docteur exerçant en tant que pédiatre.