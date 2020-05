Coronavirus: des visons auraient contaminé des hommes aux Pays-Bas

Les autorités néerlandaises ont estimé lundi "très probable" qu’un deuxième employé d’un élevage de visons aux Pays-Bas ait contracté le Covid-19 via les petits mammifères, tout en précisant que le risque de nouvelle contagion reste faible. Comme le furet ou le chat, le vison fait effectivement partie des animaux dont on sait qu’il est possible qu’ils transmettent le virus à l’homme, même si c’est rare.

Mercredi, une première contamination avait été signalée chez un employé d’une ferme d’élevage de visons, près d’Eindhoven, aux Pays-Bas. La maladie avait été découverte dans deux fermes chez des visons élevés pour leur fourrure.

Lundi, la ministre néerlandaise de l’Agriculture a annoncé une deuxième contamination chez un employé : " Très récemment, un deuxième cas est apparu dans l’un des élevages de visons infectés. Le plus probable est que le SARS-CoV-2 (Covid-19) ait été transmis du vison à l’homme", a déclaré la ministre Carola Schouten dans une lettre au parlement.

"Le cas est semblable au précédent", a-t-elle poursuivi. Les autorités sanitaires estiment toutefois que le risque de contamination à l’extérieur des bâtiments où sont gardés les visons reste "négligeable", a souligné Mme Schouten.

Du vison à l’homme, une contamination au coronavirus ?

Les autorités néerlandaises estiment donc plausible que des employés d’élevages aient été contaminés au Covid-10 par des visons eux-mêmes malades. Ce n’est pas la première fois depuis le début de l’épidémie de coronavirus que l’on évoque des cas de contamination d’animaux ou via des animaux.

La communauté vétérinaire internationale étudie l’évolution de la maladie et surveille les espèces touchées.

Jusqu’à présent, quelques espèces ont montré qu’elles pouvaient être touchées par la maladie, comme l’explique Etienne Thiry, professeur de virologie à l’ULG : "Le vison fait partie des animaux comme le furet et le chat qui sont susceptibles à l’infection Covid 19. Cela n’est pas surprenant qu’il soit infecté. Plusieurs études montrent la transmission de furet à furet. Le furet est une espèce animale, un mustélidé, très proche du vison. On a pu aussi effectuer la même expérience avec le chat. Donc, on peut dire qu’au niveau des animaux sensibles, susceptibles au Covid-19, on a furets, visons et chats qui sont sporadiquement atteints et ce sont les espèces qui sont le plus susceptibles à cette infection. Le chien intervient dans un deuxième niveau".

Reste la question de la transmission à l’homme. Le risque de contamination d’un vison vers l’homme est négligeable mais pas impossible, explique Etienne Thiry : "Car ces animaux peuvent être infectés et peuvent excréter le virus. On est donc ici dans la connaissance scientifique qui doit s’améliorer jour après jour au fil des nouvelles connaissances. Pour l’instant, ce risque est considéré comme négligeable mais ne peut être totalement exclu et nous le considérons comme tel", précise le virologue.

Lors de l’épidémie de SRAS, en 2003, le virus venait d’une chauve-souris, mais avait été transmis à l’homme via la civette, un petit carnivore. Alors pourquoi pas une contamination via des visons ?

Des mesures à prendre pour éviter d’être contaminé par des animaux

Sur le site de l’Afsca, des recommandations figurent. Il faut distinguer les recommandations à destination des particuliers et celles destinées aux professionnels qui travaillent avec ou au contact d’animaux, comme les éleveurs, les vétérinaires ou les toiletteurs.

Le site de l’AFSCA, foire aux questions, explique les gestes barrière, à la fois pour les propriétaires et pour les professionnels.

Des recommandations ont ainsi été émises pour les élevages de visons et de furets en Belgique. Il s’agit du port de protections individuelles, masque et vêtements spéciaux pour les personnes exposées aux animaux. Les gestes hygiéniques comme la désinfection des mains, le nettoyage des vêtements ou l’utilisation de combinaisons jetables sont aussi nécessaires.

Pour les particuliers, il n’y a pas de protection particulière à prévoir. On recommande cependant aux propriétaires dont l’animal sort de garder les distances avec les autres animaux. Cela s’applique particulièrement aux chiens en promenade.

De plus, si dans un foyer avec animal, une personne est malade du coronavirus, il est recommandé qu’elle n’ait pas de contact avec l’animal. Il faut garder des mesures de distanciation physique avec lui, explique Etienne Thiry, professeur de virologie animale à l’Ulg.