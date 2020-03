Coronavirus: des milliers de Polonais souhaitent rentrer au pays

Environ 12.000 Polonais ont exprimé leur souhait de rentrer en Pologne via des avions spécialement affrétés, alors que les restrictions aux frontières prennent effet dans le pays, indique dimanche une source gouvernementale. Depuis dimanche, Varsovie a réinstallé des contrôles au niveau des frontières qu'il partage avec ses voisins de l'espace Schengen. Les échanges internationaux par avion et par train sont également suspendus, pour lutter contre la propagation du coronavirus.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Les étrangers sont temporairement interdits d'entrée sur le territoire polonais mais les nationaux vont pouvoir revenir grâce à des vols charter spécialement prévus par LOT, la compagnie aérienne phare du pays. Les premiers retours s'effectueront depuis les États-Unis et la Grande-Bretagne, a indiqué un représentant du gouvernement.

La Pologne a enregistré 111 cas de coronavirus, dont trois décès.

Le pays s'attend à devoir mettre de plus en plus de personnes en quarantaine. "Hier, ils étaient à peine plus de 2.000. À présent, nous estimons que ce nombre pourrait s'élever à des dizaines de milliers, voire 100.000", a déclaré la même source.