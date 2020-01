Coronavirus: des masques et des gants pour les douaniers des aéroports belges

A la demande des syndicats et par mesure de précaution, les douaniers des aéroports du pays porteront des masques, en plus des gants, indiquent des représentants syndicaux du secteur et le SPF Finances mercredi. "Des membres du personnel se demandaient effectivement comment adopter une attitude protectrice", souligne Pascal Tytgat, de la CSC Services publics, qui précise que les douaniers portent déjà des gants dans l'exercice de leur fonction.

Kristian Vanderwaeren, administrateur général des Douanes et accises, a informé le personnel lundi de cette obligation de porter un masque et des gants, "avec effet immédiat". Il y a toutefois "peu de risques de contamination dans le chef des douaniers, qui contrôlent les marchandises", estime Francis Adyns, porte-parole du SPF Finances. "Nous avions interpellé l'autorité afin de faire le point sur la situation car des agents de terrain étaient inquiets", confirme Aubry Mairiaux, du syndicat UNSP Finances. "Nous trouvions légitime de demander un principe de précaution et nous sommes très contents que l'autorité ait pris ses responsabilités."