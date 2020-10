Coronavirus : des études prometteuses sur le plasma pour soigner les malades du Covid-19, la Croix-Rouge recherche des volontaires

Dans le cadre des études sur les traitements contre le coronavirus, celles portant sur le plasma est prometteuse. Des chercheurs souhaitent savoir si les anticorps produits par les personnes guéries du coronavirus peuvent aider des patients en phase aiguë de la maladie. Actuellement deux études sont en cours en Belgique, plusieurs au niveau international, et les premières données sont prometteuses.

C’est pourquoi, la Croix-Rouge de Belgique "recherche des personnes qui ont eu le Covid-19, qui sont maintenant rétablies et qui souhaitent donner du plasma. Le plasma est l’un des composés que l’on retrouve dans le sang", a indiqué le porte-parole du centre de crise, Yves Van Laethem, ce vendredi.

►►► Lire aussi : coronavirus : un projet européen autour du transfert de plasma de patients guéris

"Ces deux études ont lieu d’une part à l’hôpital universitaire de Liège et à celui de Leuven", souligne Yves Van Laethem.

Une recherche prometteuse, un "appui nécessaire"

Le porte-parole a aussi précisé que les premières données de ces études étaient prometteuses. De plus, il souligne que "si les résultats de ces études s’avéraient positifs, elles pourraient être un appui essentiel pour les patients en phase aiguë de la maladie, pour lesquels nous n’avons pas encore de médicaments qui puissent éliminer le virus". Et d’ajouter, "sans nouveaux donateurs, ces études devront être suspendues parce que les stocks de plasma s’épuisent. Il ne reste plus beaucoup de stocks".

Les critères pour participer

Plusieurs critères sont nécessaires pour participer à l’étude. "La Croix-Rouge recherche des donneurs de plasma, guéris du Covid-19, qui ne présentent plus de symptômes depuis 17 jours, qui ont plus de 18 ans et qui sont par ailleurs en bonne santé, c’est-à-dire, qui ne présentent pas d’autres maladies", précise Yves Van Laethem. Et d’ajouter, "les femmes qui souhaitent participer ne doivent jamais avoir été enceinte pour des raisons immunologiques".

Pour les personnes intéressées, vous pouvez vous rendre sur le site plasma.covid19.be ou par téléphone au 081/58.59.88.