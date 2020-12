Coronavirus : dès dimanche, les Belges des groupes prioritaires pourront commencer à se faire vacciner

Feu vert. C’est un pas important. La Commission européenne dit "oui" au vaccin Pfizer BioNTech contre le Covid. Dans l’après-midi, c’est l’Agence Européenne des Médicaments qui a approuvé ce vaccin. Une décision historique et une procédure accélérée qui ouvre la voie à un début des vaccinations dans l’Union européenne avant la fin de l’année encore.

Dimanche prochain, le 27 décembre, les vaccinations doivent commencer au moins de manière symbolique partout dans l’Union et notamment en Belgique. Mais avant cela, comme le souligne l’invité du JT de 19h00 de la RTBF, Jean-Michel Dogné, expert à l’Agence Européennes des Médicaments et qui a participé activement à ce feu vert pour le vaccin Pfizer-BioNtech, il est impératif de mettre en place une campagne de vaccination et ce, même de manière symbolique. On le sait, 10.000 doses seront disponibles en Belgique et ces doses seront destinées à 5000 personnes des groupes prioritaires.

Après la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, plusieurs Etats membres de l’Union européenne s’impatientaient. Cette décision politique s’appuie sur une recommandation scientifique et pour l’agence européenne des médicaments, le moment est historique puisqu’il s’agit de la première fois qu’un nouveau vaccin est développé et autorisé en moins d’un an.

Attention tout de même, comme le souligne Emer Cooke, directrice générale de l’Agence européenne des médicaments, "les vaccins à eux seuls ne seront pas la solution miracle qui permettra de reprendre une vie normale".

Ce vaccin anti-covid produit en partie en Belgique et plus précisément à Puurs, a une autorisation valable pour un an qui est renouvelable. L’autorisation de mise en circulation a été délivrée uniquement aux plus de 16 ans.