Coronavirus: des annulations en cascade dans le monde, 290 millions d'élèves privés d'école

A Votre Avis - Coronavirus : c'est vraiment si grave Docteur ? (8/37) - 04/03/2020 Ce mercredi soir en prime-time, dans un " A votre Avis spécial ", Sacha Daout et Ophélie Fontana répondront très clairement aux questions des Belges suite à l'apparition du coronavirus en Belgique. Est-ce vraiment si grave ? Comment se prémunir ? Quelle importance donner aux chiffres qui sortent chaque jour dans les médias ? Si vous avez des questions, envoyez-les par mail à l'adresse avotreavis@rtbf.be En direct et en plateau, Ophélie et Sacha aborderont les décisions prises avec la ministre de la santé publique Maggie De Block, les explications scientifiques avec des épidémiologistes, l'aspect de peur irrationnelle avec une psychologue mais aussi les effets concrets dans notre vie de tous les jours.