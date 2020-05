Coronavirus : déjà plus de 170.000 morts du Covid-19 en Europe

La pandémie causée par le nouveau coronavirus a tué plus de 170.000 personnes en Europe, dont près des trois-quarts au Royaume-Uni, en Italie, en France et en Espagne, selon les chiffres de l'université Johns Hokins.

Royaume-Uni puis Italie

L'Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19 qui a tué 328.324 personnes dans le monde. Le Royaume-Uni (35.786) et l'Italie (32.330) sont les pays européens les plus atteints, suivis de la France (28.135) et de l'Espagne (27.888).

Tandis que la Belgique se place en septième position avec 9.186 morts jusqu'à présent.