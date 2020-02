Coronavirus: de retour de Chine, Maude demande à être dépistée mais l'hôpital et son médecin refusent

Maude enseigne l’anglais en Chine depuis un an et demi. Suite au blocage dans le pays et à la progression de l’épidémie de coronavirus, l’enseignante a décidé de rentrer en Belgique. Arrivée il y a une semaine, la jeune femme est confrontée à une situation pour le moins inattendue :"Certains membres de mon entourage ne veulent plus me voir parce qu’ils ont peur d’être contaminés par le coronavirus".

Pour mettre fin aux doutes, Maude contacte l’hôpital de référence en matière de coronavirus : "Je viens d’une région qui n’est pas trop touchée par le coronavirus. Mais je voulais, en rentrant, faire les tests pour rassurer ma famille et mon entourage, qui avait quand même très très peur de me voir, pour certains. Donc je me suis tournée vers l’hôpital Saint-Pierre. J’ai envoyé des mails et là on m’a dit que si je n’avais pas de symptômes, il n’y aurait pas de test."

Énervement et incompréhension

Même son de cloche chez son médecin traitant, ce qui provoque un sentiment d’énervement chez Maude : "Ça m’a fort énervé car je n’ai pas compris pourquoi ne pas utiliser ces tests s’il y en avait. Apparemment c’est un simple frottis facile à faire. Mais on m’a dit : 'Non, pas de soucis, reprenez votre vie, retournez travailler. Si en 14 jours vous n’avez pas de symptôme, pas de problème.' Alors qu’on sait qu’on peut être porteur du virus sans avoir de symptôme, donc je n’ai vraiment pas compris."

Cela dit, Maude elle-même relativise : tout va bien, elle a peu de chance d’être malade. Sa température a été prise avant de monter dans l’avion en Chine, elle a aussi été en quarantaine plusieurs semaines en Chine et, comme peu de monde accepte de la voir depuis qu’elle est en Belgique, elle est encore d’une certaine manière en isolement ici.

Pas de test si ce n’est pas nécessaire

Du côté des autorités, on comprend l’inquiétude des personnes dans le cas de Maude mais comme l’explique Vincianne Charlier, porte-parole du SPF Santé publique, il n’est pas nécessaire de tester tout le monde : "Si on revient de Chine, qu’on n’a pas été en contact avec une personne contaminée et qu’on n’a pas de symptôme, il n’est pas nécessaire de faire un test car on a très très peu de risques que la personne soit contaminée. Par contre, il est important de suivre les mesures d’hygiène de base, se laver les mains et suivre son état de santé pendant 14 jours".

L’enjeu, c’est aussi de ne pas engorger inutilement les urgences des hôpitaux, qui doivent aussi traiter les cas de grippe classique et autres maladies. Le SPF santé publique renvoi également au site internet créé spécialement pour informer sur le coronavirus (https://www.info-coronavirus.be/fr/) ou au numéro vert 1500.

Pendant ce temps-là, Maude prend son mal en patiente. Aujourd’hui, elle espère que la situation s’améliorera rapidement pour pouvoir rentrer en Chine au plus vite.