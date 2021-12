Coronavirus de longue durée : pratiquement un Belge sur deux a toujours des symptômes 3 mois après l’infection, selon une étude de Sciensano

Cela fait près de deux ans maintenant que la pandémie de Covid-19 a débuté. Une grosse partie des personnes infectées survit à la maladie, mais certaines développent des symptômes des semaines, voire des mois, après leur infection. "Et ces symptômes peuvent avoir un impact sur la santé en général, mais aussi sur leur santé mentale et leur santé sociale", nous dit d’emblée le Professeur et Docteur en Santé publique Pierre Smith, qui a coordonné une étude sur le Covid de longue durée pour l’institut belge de santé publique, Sciensano .

L’objectif de cette nouvelle étude est d’approfondir les connaissances sur le Covid de longue durée et les effets à long terme d’une infection au Covid-19 sur la santé physique, mentale et sociale. A ce stade du projet, 1658 personnes ont été suivies 3 mois après leur infection. L’étude n’est pas encore terminée, elle se poursuit jusqu’au mois d’avril 2023 afin de documenter au mieux les séquelles à long terme de la maladie. "Parce qu’il faut pouvoir répondre à cette souffrance et à ces besoins au sein de la population […] Un grand nombre de personnes est infecté par le Covid-19 et une personne sur deux déclare encore des symptômes au bout de trois mois. C’est quelque chose dont on doit tenir compte dans la programmation et la prise en charge des soins de santé de ces gens."

Dans son introduction, Sciensano rappelle qu’il n’y a pas de définition consensuelle du Covid de longue durée et que les personnes qui en souffrent présentent différents symptômes qui peuvent avoir des causes multiples. Raison pour laquelle l’institut a travaillé sur base de la définition du NICE (National Institute for Health and Care Excellence), qui peut se résumer de cette façon : "Présenter au moins un symptôme lié à l’infection au Covid-19 3 mois après celle-ci".

A partir de cette définition, il en ressort que 47% des individus déclarent après 3 mois encore avoir au moins un symptôme lié à leur infection au Covid-19.

Une proportion qui tombe à 34% pour les personnes qui ont déclaré après 3 mois avoir encore au moins deux symptômes liés à leur infection au Covid-19.

Trois mois après l’infection au Covid - 19 :

3% des personnes ne se sentent pas du tout remises du Covid -19

6 % pas trop remises

9 % ni oui ni non

25 % plutôt oui, et 56 % tout à fait remises.

Par ailleurs, et toujours trois mois après l’infection au Covid-19, 26% des personnes (soit une sur quatre) ont été diagnostiquées d’un Covid de longue durée par un professionnel de la santé, précise l’institut belge de santé publique.

A voir ces chiffres, on peut imaginer le nombre de demandes de soins qui sont et seront nécessaires à la suite d’une infection au Covid.