Coronavirus : de la dénonciation à la délation il n’y a qu’un pas

Une vigilance, voire une surveillance, que l’on retrouve aux quatre coins du pays. Par exemple, le commissariat de Ath, reçoit au moins un appel par jour pour dénoncer un comportement qui sort du cadre du confinement. Et parfois ce n’est pas dénué d’intérêt : " on a souvent des dénonciations qui sont liées à un conflit de voisinage qui était déjà préexistant. Le COVID-19 sert un peu d’excuses, on trouve un nouveau moyen d’embêter son voisin. Heureusement c’est dans des proportions tout à fait raisonnable", explique Frederic Pettiaux, chef de corps de la zone de police d’Ath.

"En temps normal, nous obtenons des informations par les agents de quartier et des inspecteurs de police sur le terrain. Mais avec la distance sociale, c’est plus difficile d’obtenir ces informations. C’est donc une autre méthode", explique la porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Nord, Amal Ikhan.

Un système antidémocratique ?

Pour certains, à l’instar d’Olivier Maingain (Défi), ce sont des méthodes inutiles "dans un système démocratique comme le nôtre. Cela conduirait petit à petit à une société de la méfiance".

La limite entre dénonciation et délation semble assez floue. Mais elle s’explique par "l’idée d’éviter un mal plus grand", explique l’historien et sociologue Xavier Rousseaux. Ainsi, dit-il, la question est celle " de la mesure de la dangerosité. Et ici, comme nous sommes devant un danger invisible, c’est très difficile de mesure le danger réel de ce comportement".