Coronavirus: de fausses applis de traçage cherchent à voler des données personnelles

Au moins une douzaine de fausses applications de traçage de contacts, conçues pour ressembler à des outils officiels de lutte contre la pandémie, ont été déployées mondialement pour répandre des virus informatiques et dérober des données d'utilisateurs, ont révélé mercredi des chercheurs en cybersécurité. Une fois installées sur le smartphone, ces applis "téléchargent et installent des logiciels malveillants" pour "voler des identifiants et données personnelles", ont expliqué les chercheurs de la firme californienne Anomali.