Coronavirus : dans quels cinémas le Covid Safe Ticket est-il déjà obligatoire ?

Le Covid Safe Ticket (CST) sera nécessaire pour assister à un film dans certains cinémas à partir de ce vendredi 29 octobre, pour d’autres ce sera le 1er novembre. Et certains, qui ont moins de 50 places dans les salles ont encore choisi de ne pas l’appliquer.

Cinémas où le Covid Safe Ticket est déjà obligatoire

D’abord, on rappelle que le CST est obligatoire depuis le 15 octobre dans tous les cinémas de la région bruxelloise qui font plus de 50 places. Les autres cinémas, de Flandre et de Wallonie, sont censés l’appliquer à partir du lundi 1er novembre, mais certains ont anticipé et l’appliquent dès aujourd’hui. C’est le cas des cinémas flamands et wallons des groupes UGC et Kinepolis. Ainsi, en Wallonie, prenez votre CST pour vous rendre dans les Kinepolis de Braine et de Liège.

CST obligatoires à partir du lundi 1er novembre

Pour les autres cinémas, on garde la politique du masque jusqu’à lundi, jour où le CST sera obligatoire partout dans le pays. Et donc, si vous souhaitez vous rendre dans l’un de ces cinémas ce vendredi ou ce week-end, le simple port du masque suffira :

- Les cinémas Imagix de Mons, Tournai et Huy

- Les cinémas Pathé de Charleroi, Verviers, Marche-en-Famenne et Libramont

- Les cinémas Euroscope de Louvain-La-Neuve et Acinapolis de Namur.

On rappelle enfin que le Covid Safe Ticket n’est pas obligatoire dans les salles de moins de 50 personnes. La politique du masque ou du CST est alors laissée à l'appréciation de chaque gérant de salle.