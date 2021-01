Coronavirus dans les îles britanniques : le Royaume-Uni et l'Irlande espèrent avoir atteint leur "pic" de contaminations

Le Royaume-Uni et l’Irlande auraient-ils enfin atteint le "pic" de contaminations de la troisième vague ?

Après avoir augmenté chaque jour sans discontinuer depuis plus d’un mois, la "moyenne mobile" du nombre de contaminations (c’est-à-dire la moyenne calculée sur les 7 derniers jours) affiche des baisses successives depuis 3 jours dans ces deux pays.

Un pic semble avoir été atteint le 8 janvier avec 68.192 cas détectés en un jour au Royaume-Uni et 8227 cas en Irlande. Cette date coïncide aussi avec un apparent pic du taux de positivité de 26% en Irlande. Au Royaume-Uni, ce pic du taux de positivité semble avoir été atteint le 4 janvier avec 12,8% de tests positifs. Depuis, ce taux redescend et était estimé le 11 janvier à 10,2%.

Une baisse marquée à Londres

A noter que le nombre de cas est en baisse dans toutes les composantes du Royaume, que ce soit l’Angleterre, l’Ecosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord, mais c’est à Londres, dans le sud-est et l’est de l’Angleterre que la baisse est le plus marquée.