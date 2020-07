Coronavirus dans le monde : trop de pays "prennent la mauvaise direction", avertit l'OMS

L'Organisation mondiale de la santé a averti lundi que de nombreux pays ne prenaient pas les bonnes mesures face à la pandémie, au lendemain d'une journée record de 230.000 nouveaux cas de coronavirus. "Je veux être franc avec vous: il n'y aura pas de retour à l'ancienne normalité dans un avenir prévisible", a souligné le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse virtuelle.

"Le virus reste l'ennemi public numéro un, mais les actions de nombreux gouvernements et personnes ne reflètent pas cela", a-t-il déclaré, avant d'assurer: "Trop de pays prennent la mauvaise direction". "Les messages contradictoires des dirigeants sapent l'ingrédient le plus essentiel de toute réponse: la confiance", a-t-il ajouté, sans citer leurs noms.

Cela va aller de pire en pire

Le chef de l'OMS a une fois de plus appelé les gouvernements à communiquer clairement avec leurs citoyens et à mettre en place une stratégie globale visant à supprimer la transmission et à sauver des vies, tout en demandant aux populations de suivre les multiples gestes barrière, comme respecter la distance, se laver les mains et porter un masque, et de s'isoler s'ils étaient malades.