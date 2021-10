Coronavirus dans le monde : le bilan de la pandémie approche les 5 millions de morts

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4,99 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles dimanche à 12h00 HB.

Plus de 246,3 millions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Ils excluent les révisions réalisées a posteriori par certains organismes statistiques, qui concluent à un nombre bien plus important de morts.

►►► À lire aussi : Carte Covid-19 de l’ECDC : la Wallonie et Bruxelles passent au rouge foncé à cause de leur très haute incidence

Sur la journée de samedi, 6238 nouveaux décès et 399.027 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont la Russie avec 1158 nouveaux morts, l’Inde (446, un bilan quotidien comprenant une révision à la hausse des données officielles) et la Roumanie (413). Depuis le début de l’épidémie, les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 745.670 décès pour 45,95 millions de cas recensés, selon le comptage de l’université Johns-Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 607.694 morts et plus de 21,8 millions de cas, l’Inde avec 458.186 morts (34.273.300 cas), le Mexique avec 288.276 morts (3.805.765 cas), et la Russie avec 238.538 morts (8.513.790 cas).

►►► À lire aussi : Coronavirus : l’OMS surveille un sous-variant Delta apparu l’été dernier, principalement présent au Royaume Uni

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 607 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Bosnie (350), la Bulgarie (344), la Macédoine du Nord (342), le Monténégro (334) et la Hongrie (318).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24 heures peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.