Coronavirus dans le monde: "La crise s'aggrave dans les centres de détention", alerte Amnesty International

Des détenus du monde entier ont été ignorés pendant la pandémie de Covid-19, déplore Amnesty international dans un communiqué. L'ONG tire la sonnette d'alarme au sujet de la crise qui s'aggrave dans les prisons et demande que les millions de personnes détenues dans des cellules surpeuplées soient incluses dans les plans de vaccination nationaux.

Avec plus de 11 millions de personnes privées de liberté dans le monde, les prisons risquent de devenir des foyers pour la maladie. Un grand nombre de détenus n'ont pas accès à du savon, des installations sanitaires adaptées ou des équipements de protection individuelle, la distanciation physique est difficile à mettre en œuvre et les soins médicaux disponibles sont limités, pointe Amnesty dans son rapport intitulé "Prisons oubliées. La pandémie de Covid-19 en milieu carcéral".

Selon le directeur de la recherche et du plaidoyer à Amnesty international, Netsanet Belay, "les mesures mises en place par les gouvernements pour empêcher la propagation de la maladie ont entraîné des atteintes aux droits humains, notamment des cas de recours excessif à la détention à l'isolement pour imposer une distanciation physique, ainsi que des mesures inadaptées pour réduire les conséquences néfastes de l'isolement".

Pas d'accès aux tests

D'après Amnesty, au début de la pandémie, les détenus de nombreux pays n'ont pas pu avoir avoir accès à des tests de dépistage du coronavirus en raison de graves pénuries et certains d'entre eux, en Iran et en Turquie, ont été arbitrairement privés de traitements médicaux. Des pays comme le Cambodge, les États-Unis, la France, le Pakistan, le Sri Lanka et le Togo n'ont en outre pas été capables de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires dans les prisons pour empêcher la propagation de la pandémie, déplore l'ONG.

Celle-ci demande aux États de veiller à ce que leurs politiques et plans de vaccination ne soient pas discriminatoires envers les personnes privées de liberté. Elle les appelle en outre à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner la priorité aux détenus dans le cadre de ces plans, particulièrement compte tenu du fait que les conditions de confinement de ces personnes ne leur permettent pas d'assurer une distanciation physique, et pour veiller à ce qu'au moins les détenus particulièrement vulnérables au Covid-19, comme ceux âgés et ceux souffrant de comorbidités, bénéficient de la même priorité pour la vaccination que les groupes comparables de la population générale.