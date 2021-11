Coronavirus dans le monde : l’Europe est particulièrement touchée, selon l'OMS

Ce sont les Etats-Unis qui ont rapporté le plus grand nombre de nouvelles contaminations durant cette semaine du 8 au 14 novembre (550.684 nouveaux cas, soit une augmentation de 8%), suivent ensuite la Russie (275.579 nouveaux cas, chiffres similaires à ceux de la semaine précédente), l’Allemagne (254.436 nouveaux cas, soit une augmentation de 50%), le Royaume-Uni (252.905 nouveaux cas, chiffres similaires à ceux de la semaine précédente) et la Turquie (180.167 nouveaux cas, soit une diminution de 9%).

Comme on le voit sur la carte ci-dessous, l’Europe est particulièrement touchée : elle enregistre le plus haut taux d’incidence hebdomadaire avec 230 nouveaux cas par 100.000 habitants. Seuls des pays européens sont teintés de rouge foncé (+ de 300 cas par 100.000 habitants ces sept derniers jours). C’est le cas, notamment, de la Belgique, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de l’Allemagne, de l’Autriche, de Slovénie, de la Bulgarie, ou encore de la Grèce.

Au niveau des décès, seule l’Europe rapporte une augmentation (+5%, avec 28.304 nouveaux décès), les autres régions font état de tendances stables ou à la baisse. La carte ci-dessous indique que plusieurs pays d’Europe de l’Est présentent la mortalité la plus élevée (plus de six décès par 100.000 habitants), toujours pour cette période entre le 8 et le 14 novembre.