Coronavirus dans le monde ce 17 juillet : le Brésil atteint "un plateau", retour des restrictions dans plusieurs pays

Le coronavirus circule encore à travers le monde et plusieurs pays montrent actuellement des signes de rebond. Dans le monde, ce vendredi, on déplore 590.702 décès et 13.837.395 personnes contaminées.

Brésil: l'épidémie a atteint un plateau

Au Brésil, l'épidémie a atteint un plateau. Le deuxième pays le plus touché au monde en nombre de cas recensés, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en appelant les autorités à saisir cette "opportunité pour repousser la maladie".

Barcelone reconfine

Près de 4 millions d’habitants de l’agglomération de Barcelone sont appelés par le gouvernement régional catalan à "rester chez eux" sauf pour des raisons de première nécessité, en raison de la hausse des cas de Covid-19.

Les autorités régionales ont également décidé de fermer cinémas, théâtres, discothèques, d’interdire les réunions de plus de dix personnes, les visites dans les maisons de retraite et aussi de limiter la capacité d’accueil à 50% dans les bars et restaurants.

Retour des restrictions en Israël

Le gouvernement israélien a décidé de fermer certains lieux publics "pour éviter un confinement général", en raison du nombre croissant de nouveaux cas dans le pays.

Du vendredi en début de soirée au dimanche matin, "les magasins (non essentiels), les centres commerciaux, les coiffeurs et salons de beauté, les bibliothèques, les zoos, les musées, les piscines, les attractions touristiques et les tramways" seront fermés.

Les restaurants devront pour leur part se limiter aux livraisons et ventes à emporter pendant la semaine tandis que les salles de sport seront fermées pour une durée indéterminée.

Un million de cas en Inde

L’Inde franchit le cap du million de cas déclarés malgré la multiplication des restrictions sanitaires et reconfinements pour contenir la propagation de l’épidémie.

Troisième nation au monde en nombre de contaminations recensées, après les Etats-Unis et le Brésil, le géant asiatique comptait vendredi 25.602 morts pour 1.003.832 cas confirmés, selon des chiffres officiels.

La deuxième nation la plus peuplée de la planète a enregistré près 700 décès supplémentaires en 24 heures.