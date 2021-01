Coronavirus dans le monde : accélération des campagnes de vaccination, 40 millions de doses administrées

La Russie et le Brésil ont démarré lundi leurs campagnes de vaccination anti Covid-19, la France et le Royaume-Uni ont élargi la leur, dans une course à l'immunisation qui a vu plus de 40 millions de doses de vaccins déjà administrées dans le monde. Alors que l'apparition de variants plus contagieux inquiète les Etats, les restrictions se multiplient en parallèle à la vaccination, qui s'avère très inégalitaire.

60 pays concernés

A ce jour, selon un décompte de l'AFP, au moins 60 pays ou territoires, qui regroupent 61% de la population mondiale, ont lancé leur campagne de vaccination. Mais onze pays concentrent 90% des doses injectées. Une situation dénoncée lundi par le patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a averti que le monde ferait face à un "échec moral catastrophique" si les pays riches accaparaient les vaccins au détriment des pays pauvres.

Le Brésil, une des nations les plus touchées par la pandémie qui y a fait 210.000 morts, a lancé lundi sa campagne de vaccination deux jours plus tôt que prévu, sous la pression des gouverneurs des Etats du pays et particulièrement de celui de Sao Paulo. Les premières vaccinations étaient prévues à 17H (21h heure belge) à Rio de Janeiro, près de l'emblématique statue du Christ Rédempteur qui domine la ville, avec le sérum chinois CoronaVac, l'un des deux autorisés la veille par le régulateur brésilien, avec le britannique d'AstraZeneca.