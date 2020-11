Coronavirus : dans la commune de Courcelles, les enfants devront porter le masque à l’école dès 6 ans

Depuis fin octobre, Italie, Grèce, Espagne : les pays à imposer le masque aux enfants âgés de plus de six ans sont de plus en plus nombreux. En Belgique, il est obligatoire dès 12 ans et ce, dans les lieux confinés ou lorsqu’une distance d’1,5 mètres ne peut pas être respectée entre les personnes.

A l’annonce de cette mesure à Courcelles en veille de rentrée scolaire (après un congé prolongé), de nombreux internautes et habitants de la commune félicitent la décision tandis que d’autres s’interrogent sur la faisabilité. Est-ce bien utile et est-ce qu’un enfant de 6,7 ou 8 ans porterait correctement un masque durant une journée entière à l’école ?

Des experts mitigés

Lors d’une conférence de presse du centre de crise le 30 octobre, Yves Van Laethem évoquait ses doutes quant à cette mesure du masque dès 6 ans : "Il nous semble qu’il est peu probable que la majorité des enfants entre 6 et 12 ans puissent porter non seulement convenablement mais maintenir ce port convenable du masque pendant un temps prolongé".

Les moins de 9 ans représentent 3% des contaminations en Belgique : "On en a eu et on en a encore", confirme Pierre Smeesters, chef du service pédiatrie de l’Hôpital Reine Fabiola et infectiologue. "Ils ne sont pas très malades et ne nous inquiètent pas mais il y en a".

Mais sur un point, les recherches se concordent pour ce pédiatre : "Il y a une forme de graduation liée à l’âge et les enfants sont moins transmetteurs que les adultes." Il faut donc comprendre par là que plus vous êtes jeune, moins vous transmettez le virus. C’est tout du moins ce que bon nombre de recherches avancent.