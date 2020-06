Coronavirus : dans d'autres pays européens aussi, des rassemblements non-autorisés ont eu lieu

Fêtes de la Musique en France Des milliers de Français se sont rassemblés ce dimanche pour les Fêtes de la musique. Comme à Bruxelles, oubliés les gestes barrières. Les fêtards dansaient collés/serrés. Trop heureux de retrouver un semblant de vie normale après des semaines de confinement. Ces rassemblements ont également provoqué la polémique. Ce n’est pas du tout ce que le deconfinement dit progressif impliquait. Je comprends que la fête de la musique soit libératoire mais ne pouvait-on l’éviter cette année ? Une reprise de l’épidémie serait catastrophique également sur le plan psychologique. https://t.co/WCipXX8jGz — deray gilbert (@GilbertDeray) June 21, 2020

Les rassemblements de plus de dix personnes sont également proscrits dans l’espace public en France, sauf autorisation. "J’appelle toutes celles et ceux qui s’apprêtent à se déplacer à être prudents et responsables. On peut célébrer la musique en gardant les distances et en étant prudents", avait mis en garde le ministre de la Culture Franck Riester. Mais après des mois de confinement, beaucoup de jeunes notamment ont voulu se rassembler et renouer avec la fête. Comme en Belgique, la police n’est pas intervenue dans un premier temps. Mais a tenté de disperser la foule fin d’après-midi, ce qui a donné lieu à des tensions. Fête de la musique rue de Paradis#FeteDeLaMusique2020 #ruedeParadis #Paris10 pic.twitter.com/hacyUeQx5J — Mélanie Rostagnat (@mrostagnat) June 21, 2020 La musique s’arrête, la police intervient sous les sifflets du public présent. Fin de soirée avant l’heure. #FeteDeLaMusique pic.twitter.com/5wvkr83SEU — Remy Buisine (@RemyBuisine) June 21, 2020

Aux Pays-Bas La police néerlandaise a chargé à cheval, utilisé des canons à eau et arrêté plusieurs dizaines de personnes dimanche à La Haye lorsque des heurts ont éclaté à l’issue d’une manifestation contre les mesures pour contenir la propagation du nouveau coronavirus. Plusieurs centaines de personnes s’étaient rassemblées dans le centre-ville, certaines se tenant la main, pour protester contre ces mesures et notamment celle préconisant une distance de 1,5 mètre entre les personnes dans les lieux accueillant du public. Le bourgmestre par intérim Johan Remkes avait initialement interdit la manifestation, à la suite d’informations selon lesquelles de nombreux supporters de football étaient attendus, avant d’autoriser un rassemblement limité dans le temps. ►►► A lire aussi : Confinement : ces pays où des citoyens décident de porter plainte contre l’Etat Selon la police, la manifestation s’est déroulée pacifiquement jusqu’au moment où des supporters ont eu un accrochage avec les policiers sur lesquels ils ont jeté des pierres et des bouteilles. Plus tard, "les derniers manifestants ont refusé de quitter les lieux et ont été arrêtés conformément à la législation sur les manifestations", a déclaré la police de La Haye dans un tweet.

La Haye / Heurts avec la police en fin de manif - 22/06/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

En Italie Même polémique en Italie, il y a quelques jours, quand l’équipe de Naples a remporté la Coupe d’Italie. Des supporters se sont rassemblés en masse dans les rues pour fêter la Victoire. "Ça fait mal de voir ces images", avait déclaré le docteur Ranieri Guerra, sous-directeur général chargé du groupe initiatives spéciales de l’Organisation mondiale de la santé au micro de la chaîne Rai3, des paroles rapportées par Libération. "Pour l’instant, nous ne pouvons pas nous le permettre. Heureusement que c’est arrivé à Naples, où le gouverneur et le maire ont mis en place des mesures strictes et où l’incidence du virus est plus faible qu’ailleurs".