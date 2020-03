Coronavirus, Covid 19: qui a enregistré ces sites et ces marques en Belgique et dans le monde, et pourquoi?

Le nom de domaine Coronavirus.be a lui été déposé le 20 janvier dernier, cette fois par une société hollandaise, Mijndomein, basée à Flevoland , spécialisée dans la gestion de noms de domaine. "Voulez-vous créer votre propre site web, blog ou boutique en ligne ? Avec Mijndomein, vous êtes au bon endroit. Vous pouvez venir chez nous pour les noms de domaine, l’hébergement web et le courrier électronique afin que vous puissiez créer vous-même un site web ou une boutique Web": voici comme se présente Mijndomein qui joue le rôle d’intermédiaire.

Si l’on en croit DNS Belgium , qui assure la gestion des noms de domaine. be,. vlaanderen et. brussels dans notre pays, le nom de domaine Covid.be n’est plus disponible. Il a été déposé non pas par un ressortissant belge mais par un ou une habitante de Roubaix, en France, le 12 février 2020. Pour rappel, les premiers cas ont été déclarés dans l’Hexagone le 24 janvier (trois Chinois ayant séjourné à Wuhan).

L’épidémie de Coronavirus Covid 19 suscite des inquiétudes mais donne également des idées. La RTBF a effectué un petit tour sur les sites de noms de domaine et de propriétés intellectuelles: cette analyse montre que depuis quelques semaines, la maladie qui a déjà fait plus de 90.000 contaminations et quelque 3000 décès éveille les intentions mercantiles mais pas que.

Le site covid19.be a été enregistré par une personne qui souhaite empêcher les utilisations frauduleuses et marchandes. - © DNSBELGIUM.BE

Quant à www.covid19.be, il a été enregistré par un Bruxellois dès le 11 février 2020. "Je veux éviter qu’on en fasse une mauvaise utilisation", précise à la RTBF cette personne qui souhaite rester anonyme. "Il n’y aura jamais rien sur ce site. Je crains en fait que quelqu’un l’utilise pour le vendre. Moi, je ne suis pas dans cette logique, je ne le vends pas."

Ce Bruxellois n’a déposé que le site www.covid19.be. "Moi je ne voulais pas qu’on utilise cette adresse pour en faire un commerce ou essayer de revendre des produits. Quand on clique d’ailleurs sur l’url, on constate qu’il n’y a rien derrière et que cette page n’existe pas."

Un acte citoyen donc, pour éviter toute exploitation ? "Toute exploitation frauduleuse de ce genre d’événements. Le gouvernement ne l’avait pas déposé. Je vois très bien l’utilisation que l’on peut faire de ce type d’actualité. Et je ne veux pas que cela se fasse. Des personnes ont déjà pris des noms de domaine en se disant qu’ils pouvaient les revendre et se faire de l’argent. Ce n’est pas correct surtout qu’on parle ici d’une maladie qui touche tout le monde et qui génère une psychose. Il est très facile de créer un site pour vendre des masques ou autre chose."

Je veux bien payer 1,99 euro pour empêcher une utilisation frauduleuse

Coût de l’achat du nom de domaine : 1,99 euro. "Mais je veux bien payer 1,99 euro pour empêcher que quelqu’un utilise le site de manière frauduleuse et que des personnes se fassent avoir, en pensant que covid.be est un site officiel du gouvernement qui dispense des informations alors que ce n’est pas le cas", insiste notre interlocuteur. "Aujourd’hui, il y a trop de piratage et de phishing. Alors si on peut empêcher cela, faisons-le. Alors est-ce un acte citoyen ? On peut l’appeler comme ça."

"Covid Mask", "Covid-19 Vax" et "Covid-19 Survivor"

Qu’en est-il cette fois des marques ? Des noms de marque peuvent être enregistrés par région ou internationalement. Au niveau du Benelux, la marque "Covid Mask" a été déposée il y a une semaine à peine. Son désormais propriétaire est la société What-Ifolution Belgium installée à Sint-Niklaas en Flandre orientale. La marque doit servir à exploiter entre autres des "masques buccaux contre les virus mortels", "des masques de protection contre les bactéries", que ce soit en milieu médical ou pour les particuliers "qui pourraient être en contact avec des personnes contaminées." La gamme de produits exploitables commercialement est spécifique.

L’objectif est de protéger d’éventuels clients ou des clients actuels

"Nous sommes une société qui a l’habitude de déposer des noms de marques populaires parce que nous sommes souvent sollicités par des clients qui sont en demande de ce type de marques", explique à la RTBF Ivan Peeters, le patron des sociétés What-Ifolution et Inventus. Business : des inventions mais aussi la gestion et le développement de marques, de sites internet et de concepts commerciaux. "Il n’y a aucune stratégie malsaine derrière", soutient Ivan Peeters. "L’objectif en amont est de protéger d’éventuels clients ou des clients actuels." Demain, si une entreprise pharmaceutique décide de lancer sur le marché le "Covid Mask" avec cette dénomination commerciale, "alors oui, nous pourrions éventuellement la vendre. Nous l’avons déjà fait par le passé. Mais pas de manière fréquente car ce n’est pas notre activité principale. Il faut savoir que si nous ne procédons pas de la sorte, le client qui souhaite commercialiser un produit ou une marque n’est pas protégé. En passant par notre société, l’entreprise achète une forme de liberté en termes de marque."

Au niveau international, on constate que plusieurs appellations liées au coronavirus ont été déposées récemment. A l’image de "Covid-19 Vax", déposée le 11 février aux Etats-Unis. But commercial: des compositions chimiques, des solutions médicales… En d’autres termes, des vaccins.

"Covid-19 Survivor" a été déposée le 25 février 2020. Ici, on s’éloigne de l’objectif médical puisqu’il s’agit d’une marque liée à la création de casquettes, bonnets et t-shirts. La marque a été enregistrée au BOIP, l’Office des marques du Benelux par un intermédiaire italien.

Plus réaliste, "Covid-19", marque enregistrée en Espagne le 25 février, propose la vente éventuelle d’articles sanitaires comme des masques médicaux, pour un usage médical. Un logo a même été déposé.