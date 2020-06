Coronavirus : confusion de l'OMS à propos de la contagiosité des personnes asymptomatiques

L’Organisation mondiale de la Santé a fait une déclaration à contre-courant, ce lundi, qui a provoqué un grand émoi. Lors d’une conférence de presse, à Genève, Maria Van Kerkhove, la responsable technique de l’OMS pour la réponse aux coronavirus et cheffe de l’unité des maladies émergentes et des zoonoses, a déclaré que la propagation du Covid-19 par une personne qui ne présente pas de symptômes semblait rare : "D’après les données dont nous disposons, il semble toujours rare qu’une personne asymptomatique transmette effectivement à un individu secondaire", a-t-elle déclaré.

Elle a fait référence à un certain nombre de rapports de pays qui effectuent un suivi des contacts "très détaillé": "Ils suivent des cas asymptomatiques, ils suivent des contacts et ils ne trouvent pas de transmission secondaire. C’est très rare – et une grande partie de cela n’est pas publiée dans la littérature".