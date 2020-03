Coronavirus: concerts, salons, le point sur les reports et annulations en Belgique

Le nouveau coronavirus n’aura pas eu raison de la Foire du Livre ni de Batibouw. Les deux événements ont drainé respectivement 60.000 et 187.000 visiteurs, des chiffres de fréquentation toutefois en baisse par rapport aux précédentes éditions.

Mais qu’en sera-t-il des prochains événements ? Le gouvernement vient d’annoncer l’entrée de la Belgique en phase deux renforcée, qui inclut des "mesures non médicales qui visent à limiter les contacts entre personnes infectées et non-infectées". Nous devrions savoir ce mardi ce que cela signifie concrètement. En attendant, nombre d’acteurs de la vie sportive, culturelle ou événementielle avaient décidé de maintenir leurs activités, tout en restant attentifs. D’autres ont déjà décidé de modifier leur agenda. Notamment à cause de l’impact de la crise du coronavirus dans les pays voisins.

Des Salons chamboulés

C’est le cas de Made in Asia qui attendait 70.000 fans de mangas et de pop culture asiatique du 13 au 15 mars à Brussels Expo. Ces fans devront patienter un peu plus longtemps : le festival a été reporté du 4 au 6 septembre. "On ne voulait pas proposer un demi-salon, une mauvaise expérience à nos visiteurs", explique le directeur Alexis Leplat.

On veut leur offrir l’expérience qu’ils méritent et c’est pourquoi on a pris la lourde décision de reporter le festival

Il faut dire que la quasi-totalité des invités du festival, originaires du Japon, n’étaient plus en mesure de se déplacer suite aux restrictions imposées par leurs employeurs ou par crainte de ne plus pouvoir ensuite rentrer chez eux. Par ailleurs certains exposants avaient des problèmes d’approvisionnement à cause de marchandises bloquées ou en rupture de stock.

Problèmes d'approvisionnement et marchandises bloquées

Des animations étaient compromises par manque d’effectifs. Les visiteurs commençaient aussi à se poser des questions : "On a eu un crescendo de demandes, de questions, d’inquiétudes pour demander si le Salon aurait bien lieu. Sur les réseaux sociaux, on a pu voir le débat entre ceux qui estiment que c’est céder trop vite à la panique et ceux qui estiment que c’est irresponsable de maintenir un événement pareil dans les circonstances actuelles. Nous, on s’est positionné par rapport à la qualité du salon, par rapport au contenu", rapporte Alexis Leplat.