Coronavirus : comment une maison de repos et une école ont été infectées parce que Jean, papa d'Olivia, ne s'est pas fait tester

Se faire tester rapidement, dès le jour 0 de l’apparition des symptômes, est nécessaire, a martelé le Centre de crise en charge de la lutte contre le coronavirus. Celui-ci tenait un point de presse ce vendredi.

Le coronavirus dresse un piège différent de celui des autres virus : une personne infectée est contagieuse dès l’apparition des premiers symptômes et "les quelques jours qui précèdent". "Se faire tester plus rapidement, même si on a des symptômes légers", est la clé, rappelle le porte-parole du Centre de crise, Yves Van Laethem.

On n’a pas gagné du temps dans ce qui dépend de vous

"On a plutôt gagné du temps" aux autres étapes (testings, résultats, appel du centre de tracing) "alors qu’on n’a pas gagné du temps dans ce qui dépend de vous en tant que citoyen", à savoir le moment entre l’apparition des premiers symptômes, sa mise en quarantaine volontaire, son contact avec le médecin en vue d’un test.

Ces quelques jours de battement, estime le Centre de crise, sont cruciaux. Exemple fictif avec Jean, un papa, sa fille Olivia et Christine, la maman et ex-compagne de Jean.

Jean n’est pas très inquiet

Jean est infecté. Au bout de trois-quatre jours, il a mal de gorge, "est fort fatigué, a mal de tête", mais pas de température. "C’est le jour zéro", explique Yves Van Laethem. "Il n’est pas très inquiet." Pour Jean, c’est le coronavirus comme cela peut être autre chose.

"Jean est prudent avec ses contacts mais pas par rapport à Olivia", sa fille. Jean ne se fait pas tester. Trois-quatre jours plus tard, "ça passe". Pour lui, ce n’est pas le Covid-19. Jean a été malade quatre jours mais "potentiellement infectieux deux jours avant". Il l’est resté "quelques jours après" également.

La maladie se propage à bas bruit dans le home

Place à Olivia, infectée elle aussi, "parce que Jean n’a pas pris ses précautions à la maison". Olivia ne développe aucun symptôme, se rend la semaine suivante chez sa maman Christine, qui travaille en maison de repos et de soins. Pas de symptôme non plus pour Christine. Au travail, "elle fait attention" mais elle contamine malgré tout d’autres personnes.

La maladie se déclare, les symptômes sont présents, Christine se fait tester avant de se mettre en isolement. Mais "elle a déjà contaminé" un résident. Pas de symptôme ici non plus. Les résidents mangent tous ensemble et le virus se "propage à bas bruit" dans l’établissement, "pendant cinq jours, pendant sept jours. Des résidents tombent malades, des résidents sont hospitalisés. Certains ne reviennent pas à la maison de repos."