Coronavirus : comment se passent les tests et le tracing chez les personnes en rupture de logement ?

Dans ce contexte de pandémie, le cadre de vie des personnes précarisées en rupture de logement, a rendu les choses encore plus compliquées qu’avant la crise. L’association Médecins du Monde s’est rendue au Samu Social de Woluwé-Saint-Lambert à Bruxelles, pour proposer des tests de dépistage aux résidents.

Des familles confinées dans une seule pièce

Nous les avons suivis pour la cause, et nous avons notamment fait la rencontre de Khadija. Elle est séparée de son conjoint et vit depuis trois ans, avec ses trois jeunes enfants, dans une seule pièce du Samu Social. Elle explique les difficultés du quotidien en période de confinement : "C’est vraiment compliqué car on ne peut pas sortir du centre et on doit rester dans notre chambre. On a juste le droit d’aller chercher notre nourriture puis revenir au plus vite pour éviter d’entrer en contact avec d’autres personnes ". L’un des enfants nous raconte qu’il a lui aussi, bien compris les consignes : " Il faut souvent se laver les mains, bien nettoyer la chambre et rester à 1m50 des autres personnes ".