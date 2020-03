Coronavirus: comment gérer les priorités lorsque les lits d'hôpitaux viendront à manquer?

Selon plusieurs experts, le pic d'hospitalisations pourrait être pour le prochain week-end, ou au début de semaine prochaine. Selon un récent décompte, 500 lits étaient occupés par des porteurs du coronavirus. Et une centaine en soins intensifs. La maladie a tué 14 personnes en Belgique.

Dans un avenir proche, va-t-on devoir faire un choix entre les patients qui entrent aux soins intensifs ? Les membres du comité d'éthique de l'hôpital universitaire de Louvain estiment que la priorité peut être donnée aux plus jeunes, à condition que leur état ne soit pas pire que celle du patient plus âgé. Ce texte serait également approuvé par les autres hôpitaux universitaires.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

On n'en est pas encore là, mais il faut déjà faire un tri, reporter une série d'interventions et opérations considérées comme non-urgentes. Comment prioriser? "Les opérations qu'il faut privilégier sont certainement les opérations oncologiques: une tumeur du sein, ou une tumeur abdominale par exemple. On a décidé de les prendre en charge parce que l'urgence psychologique est une urgence importante qui est prise en considération. Il y a aussi les opérations urgentes: quelqu'un qui vient avec une fracture ouverte sera opéré tout de suite. Tout ce qui est urgence médicale va être pris en charge tout de suite. La douleur est aussi prise en considération", explique le Dr Philippe El Haddad, directeur général médical du Chirec.