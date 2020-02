Coronavirus : comment faire son gel désinfectant chez soi ?

Face à l’ampleur redoutée de l’épidémie de coronavirus, les Belges se sont rendus en masse dans les pharmacies pour acheter des masques et des gels désinfectants. Résultat : il y a déjà rupture de stock. En Italie, la pénurie est d’autant plus aiguë que la quasi-totalité du pays est infectée. Le célèbre virologue Roberto Burioni a donc mis en ligne la recette de l’OMS pour fabriquer soi-même son gel désinfectant.

Comment préparer le désinfectant

Les ingrédients : il vous faut de l’alcool pour spiritueux, du peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée à 3%), du glycérol ou glycérine, un récipient gradué, une seringue, un récipient gradué bien propre.

Prenez le récipient gradué. Versez 833 ml d’alcool (vous ne fabriquez pas une bombe donc si c’est 832 ou 834, ce n’est pas une catastrophe), avec une seringue, ajoutez 42 ml d’eau oxygénée et mélangez. Ajoutez 15 ml de glycérine (on la trouve en pharmacie). Elle est très dense, soyez patient. Bien mélanger et ajoutez de l’eau bouillie puis refroidir pour atteindre le volume d’un litre. Vous avez un litre de désinfectant.

A la maison, de l’eau suffit

Le virologue italien rappelle qu’il faut se laver les mains souvent et bien, pour éviter la contagion du coronavirus et de la grippe. Aucun savon spécial n’est nécessaire. Juste de l’eau et frotter pendant 60 secondes.

En déplacement, ayez toujours votre gel sur vous, et surtout, ne paniquez pas. Si le Covid-19 arrive en Belgique, sachez que 98% des personnes atteintes n’en meurent pas.