Coronavirus : comment allez-vous être convoqué pour la vaccination en Wallonie ?

En Wallonie, les convocations pour se faire vacciner contre le coronavirus pour les plus de 65 ans sont parties depuis hier soir, par e-mail. D’autres seront encore envoyées dans les prochains jours. Les autorités wallonnes ont fait le choix de l’e-mail, dans un premier temps, pour pouvoir remplir au plus vite les centres de vaccination dès le début de la semaine prochaine. Les convocations vont se faire du plus âgé vers le moins âgé. La base de données fonctionne selon cet algorithme.

Des convocations par mail et par courrier

Les personnes convoquées par mail vont recevoir un lien les invitant à bloquer une plage horaire qui les arrange dans un centre de vaccination les plus proches de leur domicile. Il y a au total 31 centres de vaccination qui sont ouverts en Wallonie, il s’agit majoritairement d’hôpitaux et de quelques centres "grand public". La majorité des centres "grand public" seront ouverts pour la mi-mars.

Les autorités wallonnes espèrent remplir les centres de vaccinations avec les convocations par e-mail dès le début de la semaine prochaine et puis à la mi-mars, lorsque les gens auront reçu leur courrier papier, la vaccination des personnes âgées devrait alors tourner à plein régime.

Dès la semaine prochaine, la Wallonie enverra des courriers papiers. Comme pour les e-mails, les personnes les plus âgées seront prioritaires, il y aura un ordre décroissant par tranche d’âge pour arriver jusqu’aux 65 ans.

Pensez à vérifier votre adresse mail

A noter que la base de données des adresses mails des citoyens belges provient du registre national et surtout des mutuelles, donc n’hésitez pas à vérifier auprès de la vôtre si votre adresse e-mail est bien correcte.

S’il y a soucis ou que les personnes n’arrivent pas à s’inscrire, la Wallonie a prévu un centre d’appels. Ce numéro se trouvera dans la convocation.