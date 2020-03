Coronavirus : Colruyt, Delhaize, Carrefour… pourquoi il ne faut pas craindre une pénurie dans les supermarchés

Ici aussi, le porte-parole du groupe se veut rassurant. "Nous avons des stocks en suffisance et les livraisons suivent leurs cours." Le groupe indique tout mettre en place pour acheminer la marchandise et réassortir les 305 magasins qui font face à une hausse de fréquentation. Lidl rappelle que ses magasins ouvrent normalement selon leurs horaires habituels.

Le groupe Colruyt se veut donc rassurant. "Il y a des pâtes aujourd’hui, il y en aura demain, lundi et la semaine prochaine. Nos fournisseurs continuent de nous livrer. Encore une fois, cela ne sert a rien de faire des stocks chez vous. Venez faire vos courses la semaine prochaine." Le message est donc clair et la situation est identique pour les magasins Spar, Okay et Bio-Planet.

Du personnel supplémentaire est mobilisé et la vente en ligne est momentanément suspendue afin de permettre au personnel de se concentrer sur le réassortiment des rayons. Par ailleurs, plusieurs camions de livraison en plus sont prévus.

Comme pour les autres magasins d’alimentation, le groupe tient à rassurer les clients qui arrivent devant des rayons vides : "Nous avons les stocks, c’est juste que nos employés n’ont pas le temps de réassortir les rayons. Du coup, nous avons rappelé des intérimaires et le personnel à temps partiel qui veut faire quelques heures en plus." Le groupe espère ainsi garder ses rayons remplis pour rassurer les clients et prouver qu’aucune pénurie n’est attendue dans les prochains jours.

"Nous allons dépasser le rythme des fêtes de fin d’année. Les produits les plus demandés sont les pâtes, le chocolat, les lentilles. Il y a aussi un rush sur les produits d’entretien comme l’eau de javel et bien entendu, le papier toilette."

Ici, l’approvisionnement varie en fonction des produits. Les aliments secs comme les pâtes, le riz et les noix sont livrés entre 2 et 4 fois par semaine en fonction des besoins. Les produits frais eux sont livrés quotidiennement.

Le groupe précise que si certaines étagères sont vides, c’est lié au rythme des achats. "Nos collaborateurs n’ont pas le temps de replacer des stocks en rayon. Le rythme est soutenu et notre personnel est débordé. Si vous ne voyez rien au rayon pâtes ou riz, pas de panique. Il faut simplement laisser le temps à nos équipes de transférer la nourriture des réserves dans les rayons", conclut le porte-parole qui rappelle que les magasins d’alimentation peuvent rester ouverts la semaine et le week-end.

Le groupe tient aussi à rassurer ses clients : "Il n’y a aucun risque de pénurie pour l’instant. Nos fournisseurs, nos dépôts et nos systèmes logistiques fonctionnent normalement. L’approvisionnement est bon, il y a encore des pâtes et des conserves. Cela ne sert à rien de se ruer chez nous pour faire des réserves".

Les magasins sont approvisionnés une à deux fois par jour. "Tout dépend des commandes passées par les magasins en fonction de leurs stocks", précise le porte-parole du groupe contacté par la RTBF. En moyenne, plus de 600 camions de 10 tonnes livrent les 800 magasins du groupe en Belgique et au Luxembourg. Cela concerne les supermarchés Delhaize, les AD, les Proxy et les Shop & Go.

Crainte de pénurie dans les supermarchés : "Il n’y a vraiment aucune raison de se précipiter" - © Tous droits réservés

Dans la grande distribution, certains avaient même flairé la bonne affaire, comme en témoigne cette capture d’écran de Google. "Préparez-vous à la quarantaine", faites vos réserves dès à présent" : voilà le type de page créée récemment par une célèbre enseigne.

La solidarité doit s’exercer à tous les niveaux.

Au Colruyt et au Lidl, les produits les plus prisés semblent être l’eau minérale, la farine et le papier toilette. Ces "achats de panique", comme on les appelle dans le jargon économique, n’ont pourtant pas lieu d’être selon Elio Di Rupo (PS). Le ministre-président du gouvernement wallon se veut rassurant : "Tout le système alimentaire fonctionne. Les grands magasins d’alimentation restent normalement ouverts et restent normalement alimentés. Donc il n’y a vraiment aucune raison de se précipiter, d’acheter des conserves et de vider le rayon des spaghettis."

Sophie Wilmès (MR), la Première ministre, est du même avis. "Ce n’est pas raisonnable de s’imaginer dans des situations aussi dramatiques que l’on prenne d’assaut et qu’on vide les rayons, a-t-elle affirmé jeudi soir. La solidarité doit s’exercer à tous les niveaux. Non seulement au niveau du monde politique, mais aussi au niveau du monde individuel. Si vous videz un rayon d’un stock de pâtes, ça n’est pas nécessaire et ça n’est pas totalement un esprit solidaire par rapport à votre voisin."