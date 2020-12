Coronavirus : cette vague psy dont on ne prend pas (encore) la pleine mesure

Quand on parle de l’impact sanitaire du coronavirus, la dimension de la santé mentale a tendance à passer au second plan. Et pourtant, il apparaît de jour en jour plus évident que l’impact psychologique de la crise que nous traversons est majeur. Et sans doute pour longtemps. Un impact lié à la pandémie en tant que telle mais aussi à la communication politique, aux mesures de confinement et aux restrictions de tous ordres qui touchent les Belges au niveau économique, social et intime.

"Lors du premier confinement il y avait un impact sur le bien-être : les gens se sentaient moins bien et les jeunes encore moins bien que les plus âgés", contextualise Olivier Luminet, psychologue social à l’UCLouvain. "Mais ici, on voit apparaître des symptômes psychologiques véritablement, donc des gens qui sont dans des états de détresse majeurs et pour lesquels il faut une aide psychologique – une aide indispensable".

Un état de détresse qui se traduit très concrètement sur le terrain, comme on l’a par exemple vu lors d’un reportage du JT tourné à l’hôpital psychiatrique Fond Roy ainsi qu’au Centre de crise et d’urgences psychiatriques des Clinique universitaires Saint-Luc, où l’équipe de la RTBF a notamment rencontré un étudiant de 24 ans, hospitalisé suite à des idées noires.

"Il y a énormément de travail", expliquait ainsi le docteur Gérald Deschietere, psychiatre, chef de service. "On voit plein de monde, des enfants, des adolescents et des personnes âgées. Une personne sur deux n’a pas d’antécédents psychiatriques. Ils arrivent chez nous à la demande du médecin généraliste, d’un service de soutien social ou encore des écoles […]. Il y a des problèmes de tristesse, d’angoisse, et malheureusement parfois aussi des idées suicidaires".

A l’hôpital de Jolimont, une autre équipe a recueilli les témoignages de quelques-uns de ces nouveaux patients : l’un qui ne supporte plus la sensation d’enfermement, une mère submergée par les sollicitations incessantes au sein de son foyer ou encore cette employée de pompes funèbres qui a craqué après avoir vu défiler trop de cercueils, trop de familles endeuillées, et qui ne trouvait plus les mots pour leur parler.

