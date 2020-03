Coronavirus : centre de pré-tri des patients, postes médicaux avancés… la Croix-Rouge est en première ligne

La Croix-Rouge a décidé d’intensifier ses actions pour protéger la population et préserver les systèmes hospitaliers. Une nécessité pour remédier à l’urgence de la situation.

Gagner du temps, palier à l’urgence

Secouristes, ambulanciers ou volontaires dans les centres de pré-tri des patients dans une vingtaine de structures hospitalières, ils sont en première ligne pour permettre de gagner du temps.

"Des postes médicaux avancés, ça veut dire que ce sont des mini hôpitaux de campagne qui se dressent devant les urgences des hôpitaux, parce que ces hôpitaux prévoient peut-être d’être débordés dans les prochains jours", détaille Nancy Ferroni. Ces postes médicaux avancés sont en train d’être mis en place, pour le moment, la Croix-Rouge se concentre sur les pré tri des patients.

Mais cette préparation signifie que "les hôpitaux prévoient peut-être d’être débordés dans les prochains jours". Les postes médicaux avancés sont en fait " des mini hôpitaux de campagne", explique la porte-parole indiquant que "dans les prochains jours ils (les hôpitaux, NDLR) vont faire face à un manque de places, et donc nous serons déjà là pour monter en puissance au besoin et les aider à gérer ce mini hôpital de campagne ".

"Ça permet vraiment de faire gagner du temps au personnel médical puisqu’on propose déjà d’emblée un masque et du gel désinfectant aux personnes qui arrivent", explique Nancy Ferroni.

En pratique pour la Croix-Rouge cela signifie déterminer, parmi les personnes qui arrivent aux urgences, qui peut rentrer chez à la maison et qui doit être pris en charge.

En première ligne

Secouristes, ambulanciers, bénévoles sont en première ligne, à pied d’œuvre. C’est ce qu’explique la porte-parole de la Croix Rouge, Nancy Ferroni : sur le terrain cela signifie que "nos secouristes, ce sont des volontaires, ils sont sur le pont non-stop devant les urgences pour effectuer le pré-tri, donc ils sont en première ligne pour le pré-tri des patients. Il y a aussi nos ambulanciers, les salariés et les volontaires, qui transportent tous les jours de plus en plus de patients malades. Et il y a aussi tous nos bénévoles de terrain qui eux, malgré la crise, arrivent à s’adapter pour continuer nos actions de terrain envers les plus démunis, c’est-à-dire apporter une aide alimentaire à ceux qui en ont besoin et aider les sans-abri ".

Une situation très stressante que pointe Nancy Ferroni et qui explique les élans de solidarité qui se sont manifestés dernièrement aident vraiment : "ces petits gestes ne sont peut-être pas grand-chose, mais ça leur fait un bien immense."