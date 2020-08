Coronavirus ce mercredi 26 août : suivez en direct la conférence de presse du centre interfédéral de crise à 11h

Comme trois fois par semaine, le centre interfédéral de crise et l’institut Sciensano s’expriment à 11h sur l’état de la pandémie de covid-19 en Belgique. Ce mercredi 26 août, les chiffres étaient toujours à la baisse, au niveau des hospitalisations et des nouveaux cas. Des décès rapportés ont également été retirés du bilan, à la suite d’une erreur de comptage dans des maisons de repos.

On compte ce mercredi 355 nouveaux cas par rapport au dernier bilan de Sciensano. Cela représente une baisse de 8% en moyenne (490,3 nouveaux cas en moyenne entre le 15 et le 21 août).

Du côté des hospitalisations, là encore les tendances sont à la baisse. On compte 12 nouvelles hospitalisations par rapport au dernier bilan. En moyenne, entre le 15 et le 21 août, on compte 26 hospitalisations par jour, c’est une diminution de 23% par rapport à la période précédente.