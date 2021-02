Coronavirus ce mardi 2 février : moyenne des admissions en baisse, mais les contaminations continuent à monter, surtout en Wallonie

Entre le 26 janvier et le 1er février, près de 119 personnes contaminées par le Sars-Cov-2 ont été admises en moyenne chaque jour à l’hôpital en Belgique, ce qui représente une diminution de 12% par rapport à la période de sept jours précédents, selon les chiffres du bulletin épidémiologique quotidien de l’Institut de santé publique Sciensano publiés mardi.

Attention toutefois, comme 125 admissions ont été enregistrées en 24 heures (contre 89 le mardi précédent), cette moyenne est légèrement remontée par rapport à la veille. Le taux de reproduction, basé sur ces hospitalisations, est d'ailleurs estimé à 0,96, contre 0,90 la veille.

L’objectif est donc de confirmer cette tendance globale à la baisse . Pour envisager des assouplissements, les autorités souhaitent en effet atteindre les chiffres suivants :

Un taux moyen, calculé sur une semaine, d’admissions à l’hôpital par jour qui reste sous les 75 pendant au moins une semaine ;

qui reste sous les 75 pendant au moins une semaine ; un taux moyen, calculé sur une période de 14 jours, de contaminations qui reste à moins de 800 cas détectés par jour pendant 3 semaines au moins.

Sur ce second point, il y a aussi des efforts à faire. En moyenne, sur les 14 derniers jours, on dénombre 2225 cas détectés (en hausse de 9% par rapport à la période précédente). Sur les sept derniers jours, le nombre moyen d’infections au coronavirus s’élève à 2323 par jour sur la période du 23 au 29 janvier, en hausse de 9% par rapport à la semaine précédente.

Alors qu'elle s'est d'abord marquée au nord du pays, c'est désormais en Wallonie que cette hausse est la plus nette: sur une semaine, le nombre de nouveaux cas a bondi de 52% en province de Luxembourg (avec d'importants foyers à Arlon notamment), de 40% en Brabant wallon (où un important foyer a été détecté au sein de la police de l'Est du BW), et de 23,4% en Hainaut. A l'inverse, le nombre de nouveaux cas s'est stabilisé en province d'Anvers (-0,8%) et à Bruxelles (-2%). En Flandre orientale et occidentale, où le nombre de cas détectés avait bondi suite à des foyers dans des homes et des écoles (et aux dépistages qui avaient suivi), l'augmentation n'est plus que de 0,2 et 4,3%.