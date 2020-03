Coronavirus: ce mal qui pourrait bien… sauver des vies et changer l'économie

On le sait, dans la vie, tout n’est pas tout noir ou tout blanc. Cette crise du coronavirus (et la mise en pratique presque à l’extrême dans certains cas du principe de précaution), force est de constater qu’elle pourrait faire advenir des répercussions… bénéfiques. Posons-nous et attardons-nous un peu sur quelques-unes de celles-ci…

La conclusion et de l’article, et des chercheurs, est assez éloquente : le coronavirus pourrait, indirectement, faire diminuer le nombre de décès. En effet, la pollution cause environ un million de décès par an en Chine . Si un air plus pur est désormais la norme, "peut-être que la situation actuelle permettra d’éviter une partie de ces décès cette année."

La Nasa aussi confirme . Bien qu’elle évoque aussi le Nouvel an chinois (qui entraîne toujours un ralentissement économique), le confinement décrété en Chine – et maintenant de l’Italie – est bel et bien responsable de la diminution du dioxyde d’azote. "C’est la première fois que je vois une chute aussi spectaculaire sur une zone aussi vaste pour un événement spécifique" remarque Fei Liu, chercheuse à la Nasa.

Et le ministre de l’Economie d’expliquer également, sur France info, sa volonté de changer des métiers d’avenir, comme celui de la construction des batteries électriques. Selon lui, la dépendance est à un taux de 80% à la Chine et à la Corée du Sud. "Il faut bâtir notre propre filière de construction de batteries électriques pour être souverains dans cette technologie. Nous avons une usine pilote à Nersac en Nouvelle Aquitaine. Nous aurons en 2022 une usine de production de batteries électriques dans le nord de la France, et en 2024 en Allemagne", justifie Bruno Le Maire au micro de France Info.

L’économiste français Thomas Piketty, auteur du livre Le capital au XXIe siècle était l’invité de "C’est à vous" sur France 5, ce 10 mars. Très partisan d’un travail sur les inégalités et d’une économie plus juste, il remarque (dans la vidéo ci dessous vers 10'30'') : "Il y a quelque chose d’assez perturbant. Ça montre qu’on a construit tout un système de détection des risques dans nos sociétés très sophistiqué sur des risques sanitaires, médicaux (qui sont très importants). Mais ça montre à quel point on est en retard sur la prise en compte de prise de risques. Ceux-ci sont plus des risques à long terme – donc peut-être moins frappants —, mais il va falloir s’y mettre". Et celui-ci d’évoquer le besoin d’une prise de conscience. Ça pose des questions sur le transport, le transport aérien et l’excès de transports du monde d’aujourd’hui. On expliquait il y a très peu de temps qu' "on ne peut rien y faire, que c’est trop coûteux pour l’économie etc." Et là on se rend compte que oui, on peut tout changer du jour au lendemain."

Un changement serait donc possible. Et cela pourrait donc donner espoir à tous ceux que le réchauffement climatique angoisse. Mais paradoxalement, sera-t-on prêt à changer de paradigmes une fois la crise sanitaire passée ? Et Piketty de rappeler : "On a continué de signer des traités commerciaux, de libre circulation… avec différentes régions du monde depuis les accords climat de Paris en 2015. Sans mettre la moindre mesure contraignante quant aux cibles démissions carbone etc."