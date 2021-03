Coronavirus ce 6 mars en Belgique : taux de reproduction proche de 1, tous les indicateurs vont dans le sens d'un nouveau "plateau"

C’était attendu : après une importante hausse des contaminations il y a deux semaines, et une brusque hausse des admissions entamée le jour du comité de concertation du 26 février, les chiffres de l’épidémie de Covid-19 en Belgique tendent tous vers un nouveau plateau, mais assez élevé.

Signe de cette stabilisation : le taux de reproduction basé sur les admissions à l’hôpital est estimé à 1,02, tandis que ce même taux calculé sur base des contaminations est estimé à 0,99.

La Belgique a donc visiblement évité cette fois la troisième vague, mais vu la hauteur du plateau, et le niveau de vaccination, tout risque n’est pas écarté pour les semaines à venir.

La moyenne des contaminations, en baisse depuis plusieurs jours si on la comparait à chaque fois à la moyenne de la veille, affiche désormais une évolution en vert dans le tableau de Sciensano. Ce qui signifie qu’elle est désormais plus basse pour les 7 derniers jours "consolidés" (= dont on a les chiffres complets), entre le 24 février et le 2 mars, que lors de la période de 7 jours précédant celle-ci (du 17 au 23 février).

Entre le 24 février et le 2 mars, 2344 nouvelles contaminations ont ainsi été dépistées en moyenne par jour, soit une baisse de 1% par rapport à la semaine précédente. En fait, il n’y a plus qu’à Bruxelles et en Hainaut que les chiffres de contaminations augmentent encore un peu, mais dans des proportions qui là aussi tendent à décroître.

Et cela dans un contexte d’augmentation du testing : entre le 24 février et le 2 mars toujours, près de 41.700 tests en moyenne ont été effectués chaque jour (+7%). Le taux de positivité, soit la proportion de tests positifs par rapport à l’ensemble des dépistages effectués, redescend ainsi à 6,4%, contre 6,7% la semaine dernière, mais 5% il y a deux semaines.

Du côté des admissions, le tableau affiche toujours une augmentation de 8% dans le tableau, par rapport à la période de référence précédente. Entre le 27 février et le 5 mars, il y a eu en moyenne 148 admissions à l’hôpital pour cause de coronavirus par jour. Mais si on compare cette moyenne dite "mobile "(= toujours calculée sur les 7 derniers jours) à celle de la veille, on s’aperçoit que la tendance à la baisse s’est bien amorcée là aussi : la moyenne était calculée à 155,9 ce vendredi.

A l’inverse, les chiffres de décès, qui avaient connu une importante baisse depuis janvier, ont commencé à remonter un peu ces derniers jours. En conséquence, c’est désormais un statu quo dans la moyenne affichée : 26 personnes sont décédées en moyenne par jour des suites du virus, portant le bilan à 22.215 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Comme l’a expliqué Yves Van Laethem en conférence de presse vendredi, ce statu quo cache en fait deux mouvements inverses : une baisse importante et continue dans les maisons de repos, où la plupart des résidents ont été vaccinés, et une hausse dans le reste de la population âgée, qui suit assez logiquement la hausse des contaminations et des hospitalisations observées.

Au total, 1914 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 433 patients traités en soins intensifs.

Un total de 900.958 doses de vaccin contre le Covid-19 a été administré en Belgique et enregistrées dans Vaccinnet +, le registre national des vaccins COVID-19. Au total, 569.985 personnes (dont 168.925 âgées de 65 ans et plus) ont reçu une première dose de vaccin, ce qui représente 4,96% de la population totale et 6,19% de la population âgée de plus de 18 ans.

Parmi eux, 330.973 (dont 145.528 âgées de 65 ans et plus) ont déjà reçu une seconde dose, soit 2,88% de la population totale ou 3,59% de la population de plus de 18 ans.