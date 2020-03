Coronavirus : Bug à la Commission européenne

Un des serveurs de l’institution a lâché, bloquant ainsi ce matin de nombreux fonctionnaires mis au télétravail.

" Tout le monde s’est connecté en même temps, entre 8h15 et 8h30, ce qui a occasionné un embouteillage monstre et un peu de panique car nous sommes 30.000 fonctionnaires " nous dit une source qui travaille au sein de l’institution. " Heureusement, ça n’a pas duré trop longtemps. Il est 10h15 et le problème est en train de se réguler doucement. On va pouvoir se remettre au boulot ".



A l’isolement, les fonctionnaires européens sont aussi impactés par les mesures sanitaires prises pour lutter efficacement contre le coronavirus. Reports et télétravail sont de mise. De quoi faire chauffer les serveurs, et il y en a plusieurs, pour éviter les soucis techniques. " Il y a 30.000 fonctionnaires en tout, nous explique une autre source. Vous imaginez si nous n’avions qu’un seul serveur ? Il ne pourrait pas supporter autant de personnes en même temps. La Commission a anticipé au maximum pour éviter qu’on soit au chômage technique… On travaille aussi avec Whatsapp, téléphone et tablettes ".