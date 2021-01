Coronavirus : Brussels Airport estime que l'augmentation de sa capacité de tests est bien gérée

Brussels Airport a augmenté sa capacité de tests depuis ces derniers jours. Malgré quelques couacs de départ, tout s’est bien passé ce samedi, affirme samedi la porte-parole de l’aéroport.

Depuis jeudi, toute personne qui est restée plus de deux jours dans une zone rouge à l’étranger a l’obligation de se mettre en quarantaine. Les voyageurs doivent être testés immédiatement le jour de leur retour, ainsi que sept jours plus tard. À cette fin, il a notamment été décidé d’étendre la capacité de tests existante à l’aéroport de Bruxelles.

Tests autorisés sans codes d’activation

Quelque 7000 passagers entrants étaient attendus sur le tarmac de Zaventem ce samedi. Mais tous n’ont pas été testés.

La capacité de dépistage a quadruplé ces derniers jours, à l’aéroport, pour atteindre 500 tests par heure. Il y a eu quelques soucis au démarrage, en ce début de week-end. Par exemple, tous les passagers n’ont pas reçu un code d’activation leur permettant d’être testés. Mais après discussion entre l’aéroport et les autorités, il a été convenu que les passagers pouvaient se faire tester gratuitement, sans code d’activation, via un enregistrement manuel, explique la porte-parole de Brussels Airport. "Et entretemps, les problèmes d’activation de code ont également été résolus", ponctue-t-elle.